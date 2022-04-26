В Харькове высадили орехи и калину (фото)

Высадку деревьев провели утром 26 апреля в одном из районов Харькова.
Деревья высаживали в Слободском районе города, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Жители района вместе с коммунальщиками посадили саженцы орехов и калины на пр. Гагарина, улицах Зерновой и Аэрофлотской.
Напомним, на площади Свободы высадили саженцы, которые отправила пенсионерка из Западной Украины.
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