26.04.2022 09:58 Рита Парфенова

В Харькове высадили орехи и калину (фото)

Высадку деревьев провели утром 26 апреля в одном из районов Харькова.

Деревья высаживали в Слободском районе города, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Жители района вместе с коммунальщиками посадили саженцы орехов и калины на пр. Гагарина, улицах Зерновой и Аэрофлотской.

Напомним, на площади Свободы высадили саженцы, которые отправила пенсионерка из Западной Украины.