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26.04.2022  09:58   Рита Парфенова

В Харькове высадили орехи и калину (фото)

Высадку деревьев провели утром 26 апреля в одном из районов Харькова.

В Харькове высаживают деревья

Деревья высаживали в Слободском районе города, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Жители района вместе с коммунальщиками посадили саженцы орехов и калины на пр. Гагарина, улицах Зерновой и Аэрофлотской.

В Харькове высаживают деревья В Харькове высаживают деревья

В Харькове высаживают деревья В Харькове высаживают деревья

Напомним, на площади Свободы высадили саженцы, которые отправила пенсионерка из Западной Украины.

Тэги:  высадка деревьев, харьков
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