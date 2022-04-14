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14.04.2022  12:25   Рита Парфенова

На центральной площади Харькова высадили саженцы из Западной Украины

На площади Свободы высадили саженцы, которые отправила пенсионерка из Западной Украины

На площади Свободы в Харькове высадили саженцы гибискуса

Около 50 саженцев гибискуса высадили работники СКП «Харьковзеленстрой» 14 апреля на площади Свободы, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как сообщили на предприятии, растения, полученные в подарок от Надежды Купренич, жительницы города Бурштын (Ивано-Франковская область), высадили возле сухого фонтана – любимого места отдыха всех харьковчан.

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«Надежда Ярославовна хотела поддержать жителей города и подарить частичку радости. Так, в Харькове появился символ единства украинцев. Эти растения будут напоминать всем, что украинцы несокрушимы и дружны!» – отметили на предприятии.

Напомним, посылка с саженцами фруктовых деревьев и гибискусами поступила в Харьков 8 апреля. В знак благодарности СКП «Харьковзеленстрой» планирует отправить Надежде Крупенич саженцы цветов.

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Источник:   ХГС
 Тэги:  цветы, высадка, харьков
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