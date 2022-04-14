На центральной площади Харькова высадили саженцы из Западной Украины

На площади Свободы высадили саженцы, которые отправила пенсионерка из Западной Украины
Около 50 саженцев гибискуса высадили работники СКП «Харьковзеленстрой» 14 апреля на площади Свободы, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Как сообщили на предприятии, растения, полученные в подарок от Надежды Купренич, жительницы города Бурштын (Ивано-Франковская область), высадили возле сухого фонтана – любимого места отдыха всех харьковчан.
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«Надежда Ярославовна хотела поддержать жителей города и подарить частичку радости. Так, в Харькове появился символ единства украинцев. Эти растения будут напоминать всем, что украинцы несокрушимы и дружны!» – отметили на предприятии.
Напомним, посылка с саженцами фруктовых деревьев и гибискусами поступила в Харьков 8 апреля. В знак благодарности СКП «Харьковзеленстрой» планирует отправить Надежде Крупенич саженцы цветов.
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