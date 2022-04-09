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09.04.2022  15:39   Виталий Хиневич

Единство Украины: помощь в озеленении пришла с запада (видео)

Харьковчане поблагодарили Надежду Ярославовну, выразившую желание прислать городу еще одну посылку.

Надежда Ярославовна
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
Харьковские коммунальщики и харьковчане поблагодарили Надежду Ярославовну за то, что она прислала саженцы, которые будут украшать улицы Харькова. Саженцы будут не только озеленять улицы города, но и служить символом единения граждан Украины.
 
Надежда Ярославовна намерена отправить еще один экземпляр кустарников, а именно «Пасхальную розу» и йошту, саженцы вишень и яблонь. В такой способ женщина хочет поддержать украинцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за российской агрессии. 
 
« Я хотела бы хоть какую-то радость подарить. Я знаю, как это тяжело, я потеряла сына. Людям сейчас очень тяжело»- поделилась с общественностью своими переживаниями и желаниями Надежда Ярославовна. 
 
В свою очередь коммунальные работники в знак благодарности и уважения отправят в Ивано-Франковскую область Надежде Ярославовне  цветы-саженцы.
 
 
 
Тэги:  агрессия россии, харьков, саженцы
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