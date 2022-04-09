09.04.2022 15:39 Виталий Хиневич

Единство Украины: помощь в озеленении пришла с запада (видео)

Харьковчане поблагодарили Надежду Ярославовну, выразившую желание прислать городу еще одну посылку.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

Харьковские коммунальщики и харьковчане поблагодарили Надежду Ярославовну за то, что она прислала саженцы, которые будут украшать улицы Харькова. Саженцы будут не только озеленять улицы города, но и служить символом единения граждан Украины.

Надежда Ярославовна намерена отправить еще один экземпляр кустарников, а именно «Пасхальную розу» и йошту, саженцы вишень и яблонь. В такой способ женщина хочет поддержать украинцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за российской агрессии.

« Я хотела бы хоть какую-то радость подарить. Я знаю, как это тяжело, я потеряла сына. Людям сейчас очень тяжело»- поделилась с общественностью своими переживаниями и желаниями Надежда Ярославовна.

В свою очередь коммунальные работники в знак благодарности и уважения отправят в Ивано-Франковскую область Надежде Ярославовне цветы-саженцы.