Единство Украины: помощь в озеленении пришла с запада (видео)

Харьковские коммунальщики и харьковчане поблагодарили Надежду Ярославовну за то, что она прислала саженцы, которые будут украшать улицы Харькова. Саженцы будут не только озеленять улицы города, но и служить символом единения граждан Украины.
Надежда Ярославовна намерена отправить еще один экземпляр кустарников, а именно «Пасхальную розу» и йошту, саженцы вишень и яблонь. В такой способ женщина хочет поддержать украинцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за российской агрессии.
« Я хотела бы хоть какую-то радость подарить. Я знаю, как это тяжело, я потеряла сына. Людям сейчас очень тяжело»- поделилась с общественностью своими переживаниями и желаниями Надежда Ярославовна.
В свою очередь коммунальные работники в знак благодарности и уважения отправят в Ивано-Франковскую область Надежде Ярославовне цветы-саженцы.