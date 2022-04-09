09.04.2022 13:55 Виталий Хиневич

На Харьковщине мужчина поджег авто знакомому из-за неприязненных отношений

Злоумышленник проник на территорию частного домовладения и совершил преступное деяние.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что досудебное расследование установило, что в селе Новая Мерефа Нововодолажского района, 7 апреля текущего года, 39-летний, ранее судимый мужчина, совершил поджог транспортного средства.

На почве неприязненных отношений с ранее знакомой ему семьей, злоумышленник проник на территорию их домовладения. С собой мужчина взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом и бросил ее в автомобиль семьи, в результате чего авто загорелось.

Подозреваемого в совершении преступления задержали согласно статьи 208 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове двое мужчин ограбили магазин . Реализуя свой преступный план, один из них проник в магазин, а другой ждал его у входа, наблюдая за обстановкой.