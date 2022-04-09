    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине мужчина поджег авто знакомому из-за неприязненных отношений
09.04.2022  13:55   Виталий Хиневич

На Харьковщине мужчина поджег авто знакомому из-за неприязненных отношений

Злоумышленник проник на территорию частного домовладения и совершил преступное деяние.

В Харьковской области мужчина подпалил авто
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что досудебное расследование установило, что в селе Новая Мерефа Нововодолажского района, 7 апреля текущего года, 39-летний, ранее судимый мужчина, совершил поджог транспортного средства.
 
На почве неприязненных отношений с ранее знакомой ему семьей, злоумышленник проник на территорию их домовладения. С собой мужчина взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом и бросил ее в автомобиль семьи, в результате чего авто загорелось.
 
Подозреваемого в совершении преступления задержали согласно статьи 208 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.
 
Напомним, в Харькове двое мужчин ограбили магазин. Реализуя свой преступный план, один из них проник в магазин, а другой ждал его у входа, наблюдая за обстановкой.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Криминал и происшествия В селе Гусаровка Харьковской области оккупанты убили и сожгли местных жителей 08.04 Криминал и происшествия В Харькове двое мужчин ограбили магазин 07.04 Криминал и происшествия В Харьковской области мужчина совершил кражу из автомобиля
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 