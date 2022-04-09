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09.04.2022  13:41   Рита Парфенова

Озеленителя, раненого при обстреле парка Горького, выписали из больницы

57-летний мужчина чувствует себя хорошо.

Озеленителя, раненого при обстреле парка Горького, выписали из больницы

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.

Сотрудник Центрального парка культуры и отдыха имени Горького получил ранение при обстреле парка 2 апреля.

"Медики извлекли из его тела два обломка, один из которых чуть не достал до сердца. Еще два обломка прошли насквозь", - сообщили в пресс-службе, отметив, что Парк имени Горького предоставил все необходимое для лечения своего сотрудника.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, и врачи приняли решение выписать его домой.

Напомним, утроом 2 апреля несколько ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Во время обстрела в парке работали люди. Ранен 57-летний озеленитель. Он был доставлен в больницу. Из аттракционов более всего пострадали «Галеон Барбадос» и «Индия». Также из-за обстрела были сломаны старинные деревья, повреждены сцена в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.

Тэги:  агрессия россии, обстрел парка горького, харьков
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