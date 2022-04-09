Озеленителя, раненого при обстреле парка Горького, выписали из больницы

57-летний мужчина чувствует себя хорошо.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.
Сотрудник Центрального парка культуры и отдыха имени Горького получил ранение при обстреле парка 2 апреля.
"Медики извлекли из его тела два обломка, один из которых чуть не достал до сердца. Еще два обломка прошли насквозь", - сообщили в пресс-службе, отметив, что Парк имени Горького предоставил все необходимое для лечения своего сотрудника.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, и врачи приняли решение выписать его домой.
Напомним, утроом 2 апреля несколько ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Во время обстрела в парке работали люди. Ранен 57-летний озеленитель. Он был доставлен в больницу. Из аттракционов более всего пострадали «Галеон Барбадос» и «Индия». Также из-за обстрела были сломаны старинные деревья, повреждены сцена в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.
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