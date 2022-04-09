09.04.2022 13:12

Дети в метро Харькова изучают народные обычаи (фото)

Каждый день Валентина Сушко спускается в харьковское метро, ​​чтобы рассказывать детям и подросткам о народных праздниках и культуре.

Как передает РЕДПОСТ, вместе они поют украинские песни и создают декоративные изделия.



«У детей идет детство, они должны расти и развиваться», - объяснила свое решение Валентина Анатольевна.



Когда Валентина Сушко увидела пост о наборе волонтеров в проект «Совместно. Для молодежи» от ЮНИСЕФ и Фонда «Профессиональное развитие Харькова» поняла: это именно то место, где она нужна. Женщина рассказывает, что с началом войны почувствовала силы делать что-нибудь для других в это сложное время. И проведение занятий с детьми и подростками было продиктовано ее внутренним зовом.





На первое занятие Валентина спустилась в метро в традиционном слобожанском костюме, а потом это стало традицией. «Конечно, мы не можем ходить в таком наряде каждый день, но мы должны знать нашу культуру и историю, гордиться ими».

К занятиям нередко приобщаются и родители: слушают, задают вопросы и обсуждают украинскую литературу.





Валентина Сушко родилась и живет в Харькове. Она посвятила всю жизнь изучению этнологии, исследованию социальной и культурной жизни Слобожанщины, до войны много лет работала в музеях и преподавала в Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Для Валентины ее профессия – дело всей жизни и сознательный выбор.



Валентина обещает, что когда закончится война и возобновится работа харьковских издательств, она допишет и выпустит свою монографию «Этнокультура украинцев Слобожанщины 20-21 века», где будут собраны культурные достижения нашего края.

Напомним, ранее в рамках проекта "Вместе. Для молодежи" на одной из харьковских станций метро волонтеры устроили невероятное шоу мыльных пузырей, подарив всем незабываемые эмоции и ощущения.