    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 9 апреля
09.04.2022  12:39   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 9 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 23 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 922 человека. Выздоровело 276 088 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 23 824 человека.

Коронавирус

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 апреля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 апреля 07.04 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 апреля 06.04 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 апреля
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 