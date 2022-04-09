09.04.2022 12:39 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 9 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 23 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 922 человека. Выздоровело 276 088 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 23 824 человека.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 апреля.