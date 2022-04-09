09.04.2022 11:43 Рита Парфенова

Оперативная обстановка в Харькове на 9 апреля от ХОВА

За минувшие сутки Харьков и область обстреливали около 50 раз из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.



РЕДПОСТ

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Он сообщил, что от обстрелов пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.



Снова активнорму обстрелу подверглись Дергачи. Повреждены здания больницы, амбулатории, жилых домов. Пострадавших нет.



В Изюмском направлении ситуация остается сложной. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие. "Но благодаря нашим Вооруженным Силам Украины на этих территориях враг действительно каждый день несет большие потери техники и живой силы", - отметил Олег Синегубов



Эакуация населения из прифронтовых населенных пунктов продолжается, в частности, их Барвенково и Лозовой. Из Лозовой уже выехали 15 тысяч человек, остается около 50 тысяч. Из Барвенково выехали около 3 тысяч, остается – 1,5 тысячи человек.7

Напомним, за сутки спасатели ГСЧМ совершили 19 выездов на тушение пожаров, вызванных обстрелами Харькова и области.