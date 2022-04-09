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09.04.2022  08:21   Рита Парфенова

От обстрелов горели жилые дома в Харькове: оперативная информация от ГСЧС

За сутки с 8 по 9 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС псовершили 45 оперативных выездов


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 9 апреля.

10 выездов совершено на пожары, вызванные обстрелами Харькова и области.

На одном из таких пожаров, произошедшем в 19:45 в жилом двухэтажном доме в Холодногорском районе Харькова, пожарные эвакуировали 16 человек. Еще 6-х удалось эвакуировать из соседнего жилого дома. На месте работали 4 отделения ГСЧС на автоцистернах и аварийно-спасательный автомобиль.

За сутки от обстрелов зафиксировано 5 пожаров в Киевском районе, 3 – в Холодногорском, по одному в Шевченковском, Немышлянском и Индустриальном районах города Харькова. В области возникли 3 пожара Чугуевском и 5 в Харьковском районах . Горели жилые многоэтажки, частные дома, торговые объекты и экосистемы.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 43 выезда для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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