09.04.2022 08:21 Рита Парфенова

От обстрелов горели жилые дома в Харькове: оперативная информация от ГСЧС

За сутки с 8 по 9 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС псовершили 45 оперативных выездов



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 9 апреля.

10 выездов совершено на пожары, вызванные обстрелами Харькова и области.



На одном из таких пожаров, произошедшем в 19:45 в жилом двухэтажном доме в Холодногорском районе Харькова, пожарные эвакуировали 16 человек. Еще 6-х удалось эвакуировать из соседнего жилого дома. На месте работали 4 отделения ГСЧС на автоцистернах и аварийно-спасательный автомобиль.

За сутки от обстрелов зафиксировано 5 пожаров в Киевском районе, 3 – в Холодногорском, по одному в Шевченковском, Немышлянском и Индустриальном районах города Харькова. В области возникли 3 пожара Чугуевском и 5 в Харьковском районах . Горели жилые многоэтажки, частные дома, торговые объекты и экосистемы.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 43 выезда для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.