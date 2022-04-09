    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом ВСУ отбили атаки на два села
09.04.2022  09:34   Рита Парфенова

Под Харьковом ВСУ отбили атаки на два села

В Изюмском районе остановлено наступление войск рф в районе двух населенных пунктов.

разбитая техника рф

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба на утро 9 апреля, передает РЕДПОСТ

"На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел", – говорится в сводке.

Противник по-прежнему продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Отмечается усиление ведения радиоэлектронной разведки.

На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.04 Медицина Озеленителя, раненого при обстреле парка Горького, выписали из больницы 09.04 Криминал и происшествия Оперативная обстановка в Харькове на 9 апреля от ХОВА 09.04 Армия Весенний призыв на срочную военную службу в Украине проводить не будут
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 