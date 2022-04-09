Под Харьковом ВСУ отбили атаки на два села

В Изюмском районе остановлено наступление войск рф в районе двух населенных пунктов.
Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба на утро 9 апреля, передает РЕДПОСТ
"На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел", – говорится в сводке.
Противник по-прежнему продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Отмечается усиление ведения радиоэлектронной разведки.
На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: