09.04.2022 09:34 Рита Парфенова

Под Харьковом ВСУ отбили атаки на два села

В Изюмском районе остановлено наступление войск рф в районе двух населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба на утро 9 апреля, передает РЕДПОСТ



"На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел", – говорится в сводке.



Противник по-прежнему продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Отмечается усиление ведения радиоэлектронной разведки.



На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.



