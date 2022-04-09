09.04.2022 11:30 Виталий Хиневич

Весенний призыв на срочную военную службу в Украине проводить не будут

Призыва на срочную военную службу в украинскую армию в апреле-июне текущего года проводить не будут.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что в связи с военной агрессией российской федерации и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 «Об общей мобилизации» в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет.

Кроме этого стоит отметить, что в первую очередь мобилизуются бывшие военнослужащие до 40 лет с боевым опытом, которые отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации. Во вторую очередь мобилизуются военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. В третью волну мобилизации будут призывать военнослужащие, входящие в мобилизационный резерв, а это выпускники университетов, которые прошли военную кафедру и имеют звание офицера запаса. В последнюю очередь, в четвертую волну мобилизации - граждане, не имеющие боевого опыта, но могут быть вовлечены в военные формирования при условии наиболее критического сценария развертывания войны.

Мобилизованные граждане, которые ранее не проходили военную службу для соответствующей подготовки, будут направлены в учебные центры Вооруженных сил Украины.