08.04.2022 11:14 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 5 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 899 человек. Выздоровело 275 558 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 24 333 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (в том числе у 3 жителей города Харькова). 2 человека заболели в Богодуховском районе.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 апреля.