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08.04.2022  10:35   Виталий Хиневич

В Харькове двое мужчин ограбили магазин

В Новобаварском районе города, злоумышленники незаконно проникли в магазин.

В Харькове ограбили магазин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Прокуратуру Харьковской области.
 
Досудебным расследованием установлено, что 6 апреля 2022 около 22:00 двое мужчин решили похитить товары из магазина в Новобаварском районе города Харькова. 
 
Реализуя свой преступный план, один из них проник в магазин, а другой ждал его у входа, наблюдая за обстановкой. 
 
На данный момент злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления, так же избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харьковской области мужчина совершил кражу из автомобиля.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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