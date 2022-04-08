08.04.2022 10:35 Виталий Хиневич

В Харькове двое мужчин ограбили магазин

В Новобаварском районе города, злоумышленники незаконно проникли в магазин.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Прокуратуру Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что 6 апреля 2022 около 22:00 двое мужчин решили похитить товары из магазина в Новобаварском районе города Харькова.

Реализуя свой преступный план, один из них проник в магазин, а другой ждал его у входа, наблюдая за обстановкой.

На данный момент злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления, так же избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харьковской области мужчина совершил кражу из автомобиля.