Оперативная обстановка в Харькове на 8 апреля от ХОВА

Харьков и область обстреляли 48 раз за сутки.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов с артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Центра города, в Дергачах" - сообщил он, подчеркнув, что во время обстрелов пострадали 15 человек.
Напомним, днем 7 апреля обстрел Салтовки вызвал крупный пожар в одном из ТРЦ.
В ночь на 8 апреля в результате обстрелов оккупантов был существенно поврежден газопровод. Сейчас на месте работают аварийные бригады и пытаются ликвидировать последствия.
Бои продолжаются в Изюмском направлении, в этом районе продолжаются эвакуационные мероприятия, в частности, из Барвенкового и Лозовой. Так, три эвакуационных поезда с беженцами, которые были «отрезаны» в результате вражеского удара по путепроводу вблизи ст. Барвенково, прошли оперативно восстановленный железнодорожниками участок.
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