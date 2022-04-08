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08.04.2022  10:24   Рита Парфенова

Оперативная обстановка в Харькове на 8 апреля от ХОВА

Харьков и область обстреляли 48 раз за сутки.


facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов с артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Центра города, в Дергачах" - сообщил он, подчеркнув, что во время обстрелов пострадали 15 человек.

Напомним, днем 7 апреля обстрел Салтовки вызвал крупный пожар в одном из ТРЦ.

В ночь на 8 апреля в результате обстрелов оккупантов был существенно поврежден газопровод. Сейчас  на месте работают аварийные бригады и пытаются ликвидировать последствия.

Бои продолжаются в Изюмском направлении, в этом районе продолжаются эвакуационные мероприятия, в частности, из Барвенкового и Лозовой. Так, три эвакуационных поезда с беженцами, которые были «отрезаны» в результате вражеского удара по путепроводу вблизи ст. Барвенково, прошли оперативно восстановленный железнодорожниками участок.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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