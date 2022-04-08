Эвакуационные поезда прошли по разрушенному после авиаудара участку под Харьковом

Три эвакуационных поезда вывезли около четырех тысяч жителей Донецкой области.
Три поезда с беженцами, которые были «отрезаны» в результате вражеского удара по путепроводу вблизи ст. Барвенково, прошли оперативно восстановленный железнодорожниками участок. Об этом сообщили в АО Укрзалізниця, передает РЕДПОСТ.
Эвакорейсы №276 и №278 во Львов везут три (!) тысячи пассажиров на двоих.
Эвакорейс №138 в Хмельницкий прошел мост последним на скорости 15 км/час и вывез еще 945 человек, среди которых 78 - с особыми потребностями, 20 на инвалидных колясках, 15 лежачих больных.
Утром обстрелянный участок дороги ждет дополнительное обследование, отметили у перевозчика.
Напомним, 7 апреля враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково Донецкой железной дороги. Он явяется единственным контролируемым Украиной выездом по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: