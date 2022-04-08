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08.04.2022  09:48   Рита Парфенова

Эвакуационные поезда прошли по разрушенному после авиаудара участку под Харьковом

Три эвакуационных поезда вывезли около четырех тысяч жителей Донецкой области.

железная дорога

Три поезда с беженцами, которые были «отрезаны» в результате вражеского удара по путепроводу вблизи ст. Барвенково, прошли оперативно восстановленный железнодорожниками участок. Об этом сообщили в АО Укрзалізниця, передает РЕДПОСТ.

Эвакорейсы №276 и №278 во Львов везут три (!) тысячи пассажиров на двоих.

Эвакорейс №138 в Хмельницкий прошел мост последним на скорости 15 км/час и вывез еще 945 человек, среди которых 78 - с особыми потребностями, 20 на инвалидных колясках, 15 лежачих больных.

Утром обстрелянный участок дороги  ждет дополнительное обследование, отметили у перевозчика.

Напомним, 7 апреля враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково Донецкой железной дороги. Он явяется единственным контролируемым Украиной выездом по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

Источник:   АО Укрзалізниця
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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