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07.04.2022  15:55   Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина совершил кражу из автомобиля

Злоумышленник перелез через забор частного домовладения и совершил кражу имущества.

На Харьковщине задержали преступника
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию Харьковской области.
 
Сообщается, что в отделение полиции обратилась жительница Чугуевского района. Женщина рассказала правоохранителям, что с ее автомобиля были украдены личные вещи. Транспортное средство пострадавшей находилось на территории частного домовладения.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель города Змиев Чугуевкого района.
 
Гражданин перелез через забор, открыл дверь авто и совершил кражу. Общая сума украденных вещей составила 3 250 гривен.
 
На данный момент злоумышленник находится под стражей, ему грозить до 8 лет лишения свободы.
 
Напомним, группа из шести злоумышленников убила трех человек в Купянском районе Харьковской облсти, тела загрузили в автомобиль и подожгли.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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