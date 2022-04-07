07.04.2022 15:55 Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина совершил кражу из автомобиля

Злоумышленник перелез через забор частного домовладения и совершил кражу имущества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию Харьковской области.

Сообщается, что в отделение полиции обратилась жительница Чугуевского района. Женщина рассказала правоохранителям, что с ее автомобиля были украдены личные вещи. Транспортное средство пострадавшей находилось на территории частного домовладения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель города Змиев Чугуевкого района.

Гражданин перелез через забор, открыл дверь авто и совершил кражу. Общая сума украденных вещей составила 3 250 гривен.

На данный момент злоумышленник находится под стражей, ему грозить до 8 лет лишения свободы.