07.04.2022 15:48 Дмитрий Колоней

На Харьковщине стартовала посевная кампания

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации главы ХОВА, аграрии Харьковщины уже посеяли почти 2,5 тысячи гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.

Всего этой весной в Харьковской области намерены засеять около 60% от той площади, которая была в планах до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

“Наши аграрии – настоящие герои современности. В сверхсложных условиях пытаются проводить весеннюю посевную кампанию, ведь на их плечах продовольственная безопасность. Уровень готовности к посевной аграриев очень высок”, – сообщил Олег Синегубов.

По данным профильного департамента, на всех территориях, где не происходят активные боевые действия, аграрии готовы сеять. Сейчас информацию о начале посевной предоставляют 5 районов Харьковской области.

“На сегодняшний день в Харьковской области уже посеяли почти 2,5 гектара ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Харьковщины сделают все возможное, чтобы добиться высоких показателей урожая зерна и масличных культур. Но даже если средняя урожайность будет меньше, внутреннюю потребность мы точно сможем удовлетворить”, - отметил председатель ХОВА.

Также он отметил, что для поддержки аграриев во время военного положения Правительство приняло ряд решений. Среди них:

во избежание дефицита горючего на заправках и максимального сдерживания его цен отменен акциз на горючее; отменена проверка бизнеса и введен единый добровольный налог; на компенсацию процентов и предоставление гарантий по кредитам для аграриев для проведения посевной Кабмин выделил более 25 млрд грн; упрощен доступ производителей сельхозсырья к топливу и пестицидам; расширено кредитование для аграриев и внесен ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%».

Важно, что введено бронирование военнообязанных, работающих в сельском хозяйстве.