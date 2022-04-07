    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность На Харьковщине стартовала посевная кампания
07.04.2022  15:48   Дмитрий Колоней

На Харьковщине стартовала посевная кампания

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации главы ХОВА, аграрии Харьковщины уже посеяли почти 2,5 тысячи гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.
 
Всего этой весной в Харьковской области намерены засеять около 60% от той площади, которая была в планах до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
 
“Наши аграрии – настоящие герои современности. В сверхсложных условиях пытаются проводить весеннюю посевную кампанию, ведь на их плечах продовольственная безопасность. Уровень готовности к посевной аграриев очень высок”, – сообщил Олег Синегубов.
 
По данным профильного департамента, на всех территориях, где не происходят активные боевые действия, аграрии готовы сеять. Сейчас информацию о начале посевной предоставляют 5 районов Харьковской области.
 
“На сегодняшний день в Харьковской области уже посеяли почти 2,5 гектара ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграрии Харьковщины сделают все возможное, чтобы добиться высоких показателей урожая зерна и масличных культур. Но даже если средняя урожайность будет меньше, внутреннюю потребность мы точно сможем удовлетворить”, - отметил председатель ХОВА.
 
Также он отметил, что для поддержки аграриев во время военного положения Правительство приняло ряд решений. Среди них:
  1. во избежание дефицита горючего на заправках и максимального сдерживания его цен отменен акциз на горючее;
  2. отменена проверка бизнеса и введен единый добровольный налог;
  3. на компенсацию процентов и предоставление гарантий по кредитам для аграриев для проведения посевной Кабмин выделил более 25 млрд грн;
  4. упрощен доступ производителей сельхозсырья к топливу и пестицидам;
  5. расширено кредитование для аграриев и внесен ряд изменений в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%».
Важно, что введено бронирование военнообязанных, работающих в сельском хозяйстве.
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  посевная кампания, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 