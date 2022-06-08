08.06.2022 13:25 Виталий Хиневич

В Харьковской области завершают посевную кампанию

Посевную кампанию проводили в 5 районах Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что из-за боевых действий у аграриев области была возможность проводить полевые работы на 65% площадей.

Такие данные предоставили в Департаменте агропромышленного развития Харьковской ОВА.

«Эта посевная стала тяжелым испытанием для аграриев Харьковской области в основном из-за ущерба, нанесенного российским войскам. Засорение полей случайными или специально оставленными врагом минами, снарядами, ракетами и другими взрывными устройствами – это одна из проблем, мешающая проведению весенне-полевых работ», – отмечают в департаменте.

Подсчитать точно, сколько площадей не засеяно аграриями, довольно сложно.

На контролируемой территории Харьковской области посевную проводят в 5 районах (кроме Изюмского, Купянского, практически на всей территории которых проходят боевые действия, и частично оккупированных территорий Харьковского и Чугуевского районов).

Что касается контролируемой территории, то по состоянию на 7 июня по всем категориям хозяйств яровыми сельскохозяйственными культурами засеяно почти 499 тыс. га или 64% к прогнозу (771 тыс. га).

Напомним, блокада морских портов Украины вызвала рост мировых цен на продовольствие, а в перспективе - голод в развивающихся странах.