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08.06.2022  13:25   Виталий Хиневич

В Харьковской области завершают посевную кампанию

Посевную кампанию проводили в 5 районах Харьковской области.

Посевная компания Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.
 
Сообщается, что из-за боевых действий у аграриев области была возможность проводить полевые работы на 65% площадей.
 
Такие данные предоставили в Департаменте агропромышленного развития Харьковской ОВА.
 
«Эта посевная стала тяжелым испытанием для аграриев Харьковской области в основном из-за ущерба, нанесенного российским войскам. Засорение полей случайными или специально оставленными врагом минами, снарядами, ракетами и другими взрывными устройствами – это одна из проблем, мешающая проведению весенне-полевых работ», – отмечают в департаменте.
 
Подсчитать точно, сколько площадей не засеяно аграриями, довольно сложно.
 
На контролируемой территории Харьковской области посевную проводят в 5 районах (кроме Изюмского, Купянского, практически на всей территории которых проходят боевые действия, и частично оккупированных территорий Харьковского и Чугуевского районов).
 
Что касается контролируемой территории, то по состоянию на 7 июня по всем категориям хозяйств яровыми сельскохозяйственными культурами засеяно почти 499 тыс. га или 64% к прогнозу (771 тыс. га).
 
Напомним, блокада морских портов Украины вызвала рост мировых цен на продовольствие, а в перспективе - голод в развивающихся странах.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  посевная кампания, харьков
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