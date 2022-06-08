08.06.2022 11:53 Рита Парфенова

Блокада морских портов Украины: как голод расползется по миру

Блокада морских портов Украины вызвала рост мировых цен на продовольствие, а в перспективе - голод в развивающихся странах







Третий месяц блокады украинских портов, из которых два предпринимают отчаянные попытки вывезти сельхозпродукцию альтернативными путями, зафиксировал непреложный факт: без моря невозможно обеспечить зерновой экспорт в нужных объемах.



Почему украинские порты оказались незаменяемыми для экспорта и что с этим делать, разбиралось издание Mind.UA, передает РЕДПОСТ.

Почему не справились железная дорога и автотранспорт?

Широкомасшабная война в Украине стала прииной срівов єкспорта продовольсствия. Теперь Украине до начала нового сезона – то есть за ближайшие полтора месяца – нужно перевалить 20 млн тонн зерна. Предел, который может генерировать железная дорога, – 1,5 млн тонн зерна, потенциал портов – до 6 млн тонн.



Идея заместить 90% морского экспорта по суше изначально была утопичной и практика лишь доказала это. Ежедневно порты Большой Одессы принимали около 3000 вагонов. Сейчас такое же их количество стоит на западной границе.



Экспериментальный зерновой поезд из Украины через Польшу до Клайпеды шел три недели.



Зерновую железнодорожную и автомобильную логистику тормозят очереди, дефицит вагонов, топлива, фитосанитарные процедуры, а также разница в европейской и украинской колее – вторая на 9 см шире. Еще одно препятствие – дефицит складских помещений в портах Европы, которые не были рассчитаны на такое количество зерновых грузов. Также дискутируется потенциальный маршрут через Беларусь, но он сомнителен с точки зрения сопутствующих рисков и этичности.



В результате зерновой экспорт упал с довоенных 4–5 млн тонн в месяц до 300 000 тонн в марте и 1,1 млн тонн в апреле. За первые 22 дня мая автомобильным транспортом было экспортировано всего 28 000 тонн зерна.

Чем это угрожает?

Финансовые потери Украины от блокирования портов достигают $200 млн в день. Однако потери остального мира куда выше и исчисляются в человеческих жизнях.



Украина – одна из немногих стран мира, которая может экспортировать более половины выращенного урожая. По некоторым культурам, таким как рапс, экспортный потенциал достигает 90% от произведенного. Доля Украины в общемировом экспорте пшеницы составляет 12%, кукурузы – 15%, подсолнечного масла – более 50%.



Экспорт из Причерноморского региона идет в сотню стран мира, в том числе в наиболее уязвимые с точки зрения продовольственной безопасности регионы Восточной Африки. Всего от украинского зерна зависимы около 400 млн человек, которые в одночасье лишились этого ресурса.



Дэвид Бисли, директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы, отмечает, что если украинская зерновая квота останется незаполненной, то мир погрузится в продовольственный кризис на ближайшие 10–12 месяцев. «Это будет ад на земле», – констатирует он.

Как голод будет расползаться по миру?

Можно предположить, что проблема голода эскалируется осознанно, для усиления давления на рф. Но это не отменяет того, что угроза совсем не иллюзорна. Украина занимает слишком заметное место на мировым рынке продовольствия, чтоб ее отсутствие прошло без последствий или могло быть легко замещено в краткосрочной перспективе.



«Приостановка отгрузки из портов Одессы, Херсона и Николаева, из которых экспортируется более 90% украинского зерна, стала причиной повышения [мировых] цен. Если украинские порты будут еще долгое время заблокированы, а железная дорога, по которой страна пытается осуществлять перевозки, будет повреждаться, то цены и дальше будут расти», – говорит Екатерина Маркевич, ведущий эксперт экономических и социальных программ Центра Разумкова, добавляя, что железнодорожная логистика сама по себе достаточно дорога.



По ее словам, рост цен на зерновые автоматически влияет на мясомолочную продукцию, поскольку кукуруза, цена на которую выросла до $350/тонна (в январе цена составляла $276/тонна), используется в качестве кормов. «Лишь 12% кукурузы употребляется в пищу», – напоминает она.



Согласно отчету Oxfam – международного объединения, которое занимается проблемами бедности, в Восточной Африке каждые 48 секунд от острого голода умирает один человек.



Пока в некоторых частях мира будет разворачиваться продовольственный кризис, украинское зерно рискует сгнить под открытым небом. Уже до конца лета к нынешнему излишку в 20 млн тонн прибавится зерно нового урожая. Даже при неизбежном снижении урожая по сравнению с прошлогодним, экспортный потенциал составит не менее 40 млн тонн.



Но куда более угрожающи долгосрочные последствия: если внутренний рынок будет оставаться перегруженным и фермеры не получат возможности реализовать свою продукцию, то экономическая целесообразность начинать посевную кампанию под урожай 2023 года будет как минимум под вопросом.

Что на уме у россии?

В вопросе зернового экспорта российская сторона исповедует риторику «сами себя бомбят» – согласно их официальной версии, Украина сама не хочет вывозить зерно, заминировав подходы к Одессе.



Тем не менее, важность фактора голода и очередной волны миграции в Европу, которую он может спровоцировать, кремль прекрасно понимает и пытается использовать как оружие в борьбе за смягчение санкций. Василий Небензя, постоянный представитель рф при Организации Объединенных Наций, заявил, что «формально удобрения и зерно не под санкциями, но есть логистические, транспортные, страховые, банковские проблемы», созданные западными санкциями, которые «мешают свободно экспортировать».



По его словам, существует «безопасный коридор» длиной 80 морских миль (148 км) и шириной 3 морских мили (5,5 км), обеспечивающий доступ к Одессе, «но Украине необходимо удалить мины из воды». При этом гарантий того, что, получив безопасный коридор, российская сторона не начнет штурм Одессы, никто дать не может.



В телефонном разговоре с лидерам Франции и Германии владимир путин заявил, что Россия готова обсудить пути, позволяющие Украине возобновить отгрузки зерна из черноморских портов. «Со своей стороны Россия готова помочь найти варианты беспрепятственного экспорта зерна, в том числе экспорта украинского зерна из черноморских портов», – заявили в кремле. Россия готова увеличить экспорт удобрений и сельскохозяйственной продукции, «если против нее будут сняты санкции».



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал позицию россии «лучшим примером шантажа в международных отношениях».



На сегодня альтернативы морскому пути экспорта зерна из Украины нет. В то же время союзники уже заявили, что смягчение санкций взамен на гуманитарный коридор не планируется. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил возможность переговоров об отмене санкций «на таких условиях» и призвал Россию «поступить правильно» и дать возможность Украине экспортировать зерно, чтобы предотвратить голод в ряде стран Азии и Африки.



Наиболее жизнеспособным способом осуществить этот критически важный экспорт является формат международной гуманитарной миссии – совместная кампания стран-импортеров украинского зерна, которые смогут обеспечить его конвоирование.



Помешать ее реализации могут два фактора. Первый – позиция Турции, которая соблюдает нейтралитет, и которой предлагается открыть Босфор для прохода военных кораблей-конвоиров. Второй – даже при наличии военного конвоя, ничто не мешает российскому Черноморскому флоту атаковать одно из суден эшелона. Любой выстрел будет означать официальное начало третьей мировой войны.