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08.06.2022  12:20   Виталий Хиневич

В Минздраве рассказали, как восстановить утраченные медицинские документы

В Министерстве здравоохранения Украины разъяснили, как восстановить медицинские документы, которые были утеряны на оккупированной территории во время войны.

Медицинские документы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что для восстановления медицинских документов, необходимо обратиться к семейному врачу или любому другому врачу первой медицинской помощи по месту нахождения.
 
Врач будет восстанавливать документы через электронную систему здравоохранения  и проведет дополнительные анализы для дальнейшего лечения.
 
Чтобы восстановить документы лицам с инвалидностью, необходимо обратиться в орган социальной защиты, который имеет базу данных.
 
В свою очередь для восстановления других медицинских документов в Минздраве советуют обратиться в медико-социальную экспертную комиссию, где окажут необходимую консультацию.
 
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  документы, медицина
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