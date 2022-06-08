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08.06.2022  12:38   Рита Парфенова

Три человека ранены после утренних обстрелов Харькова и области

Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял населенные пункты Харьковщины.

Три человека ранены после утренних обстрелов Харькова и области

Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА предает РЕДПОСТ.

Пока известно о трех пострадавших. Информация уточняется.

В Харькове в районе Салтовки 2 человека получили осколочные ранения. 1 человек получил ранение в с. Коробочкино, Чугуевского района.

Жителей города и области в очередной раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки, в двух районах Харькова вызвали разрушения без возникновения пожаров.



 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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