08.06.2022 12:38 Рита Парфенова

Три человека ранены после утренних обстрелов Харькова и области

Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял населенные пункты Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА предает РЕДПОСТ.

Пока известно о трех пострадавших. Информация уточняется.

В Харькове в районе Салтовки 2 человека получили осколочные ранения. 1 человек получил ранение в с. Коробочкино, Чугуевского района.

Жителей города и области в очередной раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки, в двух районах Харькова вызвали разрушения без возникновения пожаров.





