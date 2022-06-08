Три человека ранены после утренних обстрелов Харькова и области

Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял населенные пункты Харьковщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА предает РЕДПОСТ.
Пока известно о трех пострадавших. Информация уточняется.
В Харькове в районе Салтовки 2 человека получили осколочные ранения. 1 человек получил ранение в с. Коробочкино, Чугуевского района.
Жителей города и области в очередной раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки, в двух районах Харькова вызвали разрушения без возникновения пожаров.
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Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Чтобы плодотворно работать в группе, четко сформулируйте выгоду каждого.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Праздник, отмечаемый ежегодно 8 июня, напоминает каждому о той важной роли, которую играют океаны в нашей жизни.
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