Под Харьковом мужчина мародерствовал в доме соседа

Вор выносил вещи несколько раз, а попался на краже автомобиля.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, 35-летний житель поселка Безлюдовка воспользовался отсутствием соседей, похитил их имущество и продал его.
Кражи начались в начале марта. В первый раз злоумышленник разбил окно, проник в дом своего соседа и похитил телевизор и мясорубку. Похищенное имущество он продал.
Через некоторое время он снова посетил соседа и забрал пылесос, музыкальный центр, рыбацкий спиннинг, напоследок захватил ключи и свидетельство на автомобиль. Нарушитель проник в гараж, угнал автомобиль Hyundai и комплект летних шин.
Работники отдела полиции №3 ХРУП №1 разыскали автомобиль и вернули владельцу.
Своими действиями правонарушитель нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму около 15 тысяч гривен.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по данным статьям предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
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