В Харькове рашисты нанесли удар по супермаркету

В двух районах Харькова вражеские обстрелы вызвали разрушения без возникновения пожаров.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 78.00 8 июня.
В течение суток спасатели четыре раза выезжали в места попадания вражеских боеприпасов, однако пожаров там обнаружено не было. Аварийно-спасательные работы производились на 2-х разрушенных рашистами объектах. Привлечен 21 спасатель и 2 единицы специальной техники.
В Шевченковском районе Харькова после обстрелов произошло частичное разрушение конструкций частных домов, гаражных боксов, пострадали 2 человека.
В Индустриальном районе обрушился фасад торгового объекта.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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