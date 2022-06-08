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08.06.2022  08:19   Рита Парфенова

В Харькове рашисты нанесли удар по супермаркету

В двух районах Харькова вражеские обстрелы вызвали разрушения без возникновения пожаров.

В Харькове снаряд попал в супермаркет Восторг

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 78.00 8 июня.

В течение суток спасатели четыре раза выезжали в места попадания вражеских боеприпасов, однако пожаров там обнаружено не было. Аварийно-спасательные работы производились на 2-х разрушенных рашистами объектах. Привлечен 21 спасатель и 2 единицы специальной техники.

В Шевченковском районе Харькова после обстрелов произошло частичное разрушение конструкций частных домов, гаражных боксов, пострадали 2 человека.

В Индустриальном районе обрушился фасад торгового объекта.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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