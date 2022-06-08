Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 8 июня

Измененные адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Напомним, гуманитарную помощь "Пакет каждому гражданину" могут получить все жители Харьковской области, независимо от места регистрации.
В громадах области за продуктовыми наборами следует обращаться к руководству городских, поселковых и сельских советов.
Комментариев: 0
Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Чтобы плодотворно работать в группе, четко сформулируйте выгоду каждого.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Праздник, отмечаемый ежегодно 8 июня, напоминает каждому о той важной роли, которую играют океаны в нашей жизни.
влажность:
давление:
ветер: