Харьков на утро 8 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 8 июня.
Один пожар, вызванный вражеским обстрелом, произошел в Харькове - в Холодногорском районе, пострадал производственный объект. В области действия захватчиков стали причиной четырех пожаров в
Чугуевском и двух - в Харьковском районах области. Возгорания возникли в частных домовладениях.
Всего за сутки с 7 по 8 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 16 вражеских боеприпасов.
Напомним, в двух районах Харькова вражеские обстрелы вызвали разрушения без возникновения пожаров.
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