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08.06.2022  08:10   Рита Парфенова

Харьков на утро 8 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 8 июня.

Один пожар, вызванный вражеским обстрелом, произошел в Харькове - в Холодногорском районе, пострадал производственный объект. В области действия захватчиков стали причиной четырех пожаров в
Чугуевском и двух - в Харьковском районах области. Возгорания возникли в частных домовладениях.

Всего за сутки с 7 по 8 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:

  • 11 – на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами и 4 по другим причинам);
  • 2 – для проведения аварийно-спасательных работ,
  • 2 – в помощь коммунальным службам,
  • 1 – для оказания помощи населению,
  • 1 – на дежурство,
  • 10 – другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 16 вражеских боеприпасов.

Напомним, в двух районах Харькова вражеские обстрелы вызвали разрушения без возникновения пожаров.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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