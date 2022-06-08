08.06.2022 13:50 Виталий Хиневич

Работа в Украине: что происходит на рынке труда

Некоторые специальности становятся более востребованными.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Униан».

Сообщается, что фиксируется рост популярности рабочих специальностей строителей. В мае на рынке труда в Украине фиксировалась большая конкуренция на получение работы и незначительное уменьшение заработной платы.

По словам руководитель сайта по поиску работы Work.ua Артура Михно, конкуренция наблюдается в разных отраслях.

"Это разные специальности, которые касаются менеджеров по продажам, консультантов, менеджеров зала и менеджеров по работе с клиентами. Это, наверное, самое большое количество вакансий в этом сегменте", - сказал он.

Фиксируется спрос и на рабочие специальности, но в топ они пока не вышли.

"Возможно, это связано с тем, что все же строительные специальности, наверное, через интернет ищут несколько меньше, но мы видим рост в этом сегменте тоже", - отметил Артур Михно.

Кроме этого отмечается, что зарплаты уменьшились примерно на 10%, с точки зрения вакансий и резюме. Также фиксируется значительная конкуренция на получение работы.

"Если например до войны одна вакансия набирала до 10 отзывов за неделю, то сейчас это может быть более 40 отзывов. То есть конкуренция для того, чтобы получить работу значительно возросла, и те, кто ищут работу, должны понимать, что отправить один, два, три отзыва на вакансию этого сейчас недостаточно. Нужно пересмотреть все, что есть, и стараться максимально откликаться и искать дальше. Вакансии есть, они открываются новые, закрываются очень быстро. То, что может сделать соискатель – это максимально активно на них откликаться", - сообщил Артур Михно.