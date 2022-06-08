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08.06.2022  13:56   Рита Парфенова

Разбитый ракетой супермаркет в Харькове начали готовить к открытию (фото)

Вокруг здания и внутри убирают последствия разрушения.


РЕДПОСТ

В Харькове ликвидируют последствия ракетного удара по супермаркету Восторг

Супермаркет «Восторг» возле станции метро «Индстриальная» в Харькове, разрушенный ночью 7 июня ракетным ударом, приводят в порядок, передает РЕДПОСТ.

Коммунальщики собирают и вывозят крупный строительный мусор, вместе с волонтерами подметает площадка перед торговым центров и площади внутри здания.

Напомним, «Восторг» был единственным маркетом, который работал в этом районе. Руководство планирует открыть его для покупателей в течение недели.

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Тэги:  супермаркет, агрессия россии, обстрел, харьков
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