08.06.2022 13:56 Рита Парфенова

Разбитый ракетой супермаркет в Харькове начали готовить к открытию (фото)

Вокруг здания и внутри убирают последствия разрушения.



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Супермаркет «Восторг» возле станции метро «Индстриальная» в Харькове, разрушенный ночью 7 июня ракетным ударом, приводят в порядок, передает РЕДПОСТ.



Коммунальщики собирают и вывозят крупный строительный мусор, вместе с волонтерами подметает площадка перед торговым центров и площади внутри здания.



Напомним, «Восторг» был единственным маркетом, который работал в этом районе. Руководство планирует открыть его для покупателей в течение недели.

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