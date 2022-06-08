Разбитый ракетой супермаркет в Харькове начали готовить к открытию (фото)

Вокруг здания и внутри убирают последствия разрушения.
Супермаркет «Восторг» возле станции метро «Индстриальная» в Харькове, разрушенный ночью 7 июня ракетным ударом, приводят в порядок, передает РЕДПОСТ.
Коммунальщики собирают и вывозят крупный строительный мусор, вместе с волонтерами подметает площадка перед торговым центров и площади внутри здания.
Напомним, «Восторг» был единственным маркетом, который работал в этом районе. Руководство планирует открыть его для покупателей в течение недели.
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Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Чтобы плодотворно работать в группе, четко сформулируйте выгоду каждого.
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