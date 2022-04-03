03.04.2022 12:56 Рита Парфенова

В метро Харькова показали шоу мыльных пузырей (фото)

Шоу мыльных пузырей устроили в Харькове для детей, скрывающихся в метро.

Как сообщили в фонде «Профессиональное развитие Харькова», праздник прошел 2 апреля для детей и подростков, которые уже 38-й день войны скрываются в харьковском метро, передает РЕДПОСТ.

Волонтеры пришли на одну из харьковских станций метро и устроили невероятное шоу мыльных пузырей, подарив всем незабываемые эмоции и ощущения.

Мероприятие стало одной из 600 различных активностей в рамках проекта «Вместе. Для молодежи», реализуемого вместе с ЮНИСЕФ. Его цель – помочь детям, подросткам и их семьям, которые находятся в укрытиях или эвакуируются в более безопасное место.