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03.04.2022  14:23   Рита Парфенова

ХТС возвращает горячую воду в дома харьковчан (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» возобновили услугу горячего водоснабжения в 3008 жилых домах.


city.kharkov.ua

Как сообщили на предприятии, бригады продолжают круглосуточно устранять повреждения и оперативно налаживать системы теплоснабжения, предает РЕДПОСТ.

В частности, за прошедшие сутки специалистам ХТС удалось отработать 285 заявок и подключить к горячему водоснабжению еще 74 дома.

Тепловые сети подают горячую воду более чем в 3 тысячи домов харьковчан

Кроме того, работники «Тепловых сетей» принимают участие в традиционной весенней уборке Харькова.

«Только за вчера 312 сотрудников, не занятых ремонтом поврежденных сетей, убрали 68 объектов. Такая работа тоже очень важна, потому что поднимает настроение и приближает мирную жизнь», - отметили на предприятии.

Тепловые сети подают горячую воду более чем в 3 тысячи домов харьковчан

Источник:   ХТС
 Тэги:  вода, харьков, хтс
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