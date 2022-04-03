ХТС возвращает горячую воду в дома харьковчан (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» возобновили услугу горячего водоснабжения в 3008 жилых домах.
Как сообщили на предприятии, бригады продолжают круглосуточно устранять повреждения и оперативно налаживать системы теплоснабжения, предает РЕДПОСТ.
В частности, за прошедшие сутки специалистам ХТС удалось отработать 285 заявок и подключить к горячему водоснабжению еще 74 дома.
Кроме того, работники «Тепловых сетей» принимают участие в традиционной весенней уборке Харькова.
«Только за вчера 312 сотрудников, не занятых ремонтом поврежденных сетей, убрали 68 объектов. Такая работа тоже очень важна, потому что поднимает настроение и приближает мирную жизнь», - отметили на предприятии.
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