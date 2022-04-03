03.04.2022 15:14 Евгений Клочко

10 ресурсов для самостоятельного и бесплатного изучения английского языка

Жизнь продолжается даже во время войны. Кто-то воюет, кто-то помогает армии и всем, кого война заставила бежать из собственного дома, а кто-то работает и поддерживает экономику страны. А значит, изучение английского до сих пор остается актуальным.

Делимся с вами 10 ресурсами для самостоятельного и бесплатного изучения английского прямо сейчас:

Надеемся эта подборка пригодится не только вам, но и вашим друзьям, близким и знакомым. Поэтому обязательно делитесь ею.