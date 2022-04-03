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03.04.2022  15:14   Евгений Клочко

10 ресурсов для самостоятельного и бесплатного изучения английского языка

Жизнь продолжается даже во время войны. Кто-то воюет, кто-то помогает армии и всем, кого война заставила бежать из собственного дома, а кто-то работает и поддерживает экономику страны. А значит, изучение английского до сих пор остается актуальным.

Делимся с вами 10 ресурсами для самостоятельного и бесплатного изучения английского прямо сейчас:
 
  1. Курс по изучению 100 самых популярных неправильных глаголов из 3 частей booyya.com: 1, 2, 3.
  2. 58 уроков по английскому языку для разных уровней и на разные грамматические и лексические темы на базе учебника-платформы Notes.
  3. Подборки целых фраз/предложений на английском с переводом на ежедневные темы -
  4. Открытые онлайн уроки для всех желающих War Time English и другие англоязычные ивенты.
  5. Видео уроки по английскому в YouTube канале Green Forest. Ищите видео по удобным плейлистами или в поиске по теме.
  6. 36 десятиминутных уроков, которые основаны на коротких видео или на историях на английском.
  7. Более 2000 актуальных английских слов для изучения с объяснением, примером и переводом на странице в Instagram Word of the Day.
  8. Уроки английского по популярным песням.
  9. Английская лексика и грамматика в картинках для тех, кому удобнее воспринимать информацию оформленную визуально.
  10. Объяснение почти всех грамматических тем с примерами и правилами в статьях Grammar Teacher.
 
Надеемся эта подборка пригодится не только вам, но и вашим друзьям, близким и знакомым. Поэтому обязательно делитесь ею.
 
Тэги:  английский язык, уроки, онлайн, харьков
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