03.04.2022 15:14 Евгений Клочко
10 ресурсов для самостоятельного и бесплатного изучения английского языка
Жизнь продолжается даже во время войны. Кто-то воюет, кто-то помогает армии и всем, кого война заставила бежать из собственного дома, а кто-то работает и поддерживает экономику страны. А значит, изучение английского до сих пор остается актуальным.
Делимся с вами 10 ресурсами для самостоятельного и бесплатного изучения английского прямо сейчас:
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Курс по изучению 100 самых популярных неправильных глаголов из 3 частей booyya.com: 1, 2, 3.
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58 уроков по английскому языку для разных уровней и на разные грамматические и лексические темы на базе учебника-платформы Notes.
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Подборки целых фраз/предложений на английском с переводом на ежедневные темы -
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Открытые онлайн уроки для всех желающих War Time English и другие англоязычные ивенты.
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Видео уроки по английскому в YouTube канале Green Forest. Ищите видео по удобным плейлистами или в поиске по теме.
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36 десятиминутных уроков, которые основаны на коротких видео или на историях на английском.
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Более 2000 актуальных английских слов для изучения с объяснением, примером и переводом на странице в Instagram Word of the Day.
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Уроки английского по популярным песням.
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Английская лексика и грамматика в картинках для тех, кому удобнее воспринимать информацию оформленную визуально.
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Объяснение почти всех грамматических тем с примерами и правилами в статьях Grammar Teacher.
Надеемся эта подборка пригодится не только вам, но и вашим друзьям, близким и знакомым. Поэтому обязательно делитесь ею.
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