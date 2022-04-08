08.04.2022 17:33 Дмитрий Колоней
Символ единения: бабушка из Бурштына пришла на помощь харьковским озеленителям (фото)
В Харькове посадят саженцы, которые прислала горожанам пожилая женщина из Ивано-Франковской области.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» сегодня, 8 апреля 2022 года, получили посылку с саженцами фруктовых деревьев и гибискусы от жительницы города Бурштын Надежды.
«Харьков получает гуманитарную помощь из всех городов Украины, но такого доброго поступка мы даже не ожидали», - отметили на предприятии.
В ближайшее время будет определено место, где посадят молодые деревья. Скорее всего они будут расти в центре Харькова и станут символом единения граждан.
«От Запада к Востоку, от Юга до Севера, потому что мы все едины. Мы – украинцы!» - отметили в СКП.
Напомним, что 4 апреля харьковчанин Андрей Ильгов изложил сообщение в социальной сети Facebook, в котором сообщил, что встретил женщину с символическим именем Надежда в почтовом отделении. Туда она принесла саженцы для Харькова, потому что услышала, что город нуждается в помощи в озеленении.
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