08.04.2022 17:33 Дмитрий Колоней

Символ единения: бабушка из Бурштына пришла на помощь харьковским озеленителям (фото)

В Харькове посадят саженцы, которые прислала горожанам пожилая женщина из Ивано-Франковской области.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» сегодня, 8 апреля 2022 года, получили посылку с саженцами фруктовых деревьев и гибискусы от жительницы города Бурштын Надежды.

«Харьков получает гуманитарную помощь из всех городов Украины, но такого доброго поступка мы даже не ожидали», - отметили на предприятии.

В ближайшее время будет определено место, где посадят молодые деревья. Скорее всего они будут расти в центре Харькова и станут символом единения граждан.

«От Запада к Востоку, от Юга до Севера, потому что мы все едины. Мы – украинцы!» - отметили в СКП.

Напомним, что 4 апреля харьковчанин Андрей Ильгов изложил сообщение в социальной сети Facebook, в котором сообщил, что встретил женщину с символическим именем Надежда в почтовом отделении. Туда она принесла саженцы для Харькова, потому что услышала, что город нуждается в помощи в озеленении.