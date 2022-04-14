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14.04.2022  12:59   Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли спальный район Харькова: есть погибшие и раненые (фото)

Днем 13 апреля произошел обстрел жилых домов в от обстрела пострадали жилые дома в Немышлянском районе Харькова

Оккупанты обстреляли Немышлянский район г. Харькова

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 13 апреля 2022 г. российские военнослужащие обстреляли жилые дома в Немышлянском районе г. Харькова.

В результате обстрела три человека погибли. Четверо мирных жителей ранены, самому молодому - 17 лет, самому старшему - 75.

Оккупанты обстреляли Немышлянский район г. Харькова

Повреждены жилища и автомобили людей.

Оккупанты обстреляли Немышлянский район г. Харькова

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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