14.04.2022 12:59 Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли спальный район Харькова: есть погибшие и раненые (фото)

Днем 13 апреля произошел обстрел жилых домов в от обстрела пострадали жилые дома в Немышлянском районе Харькова

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 13 апреля 2022 г. российские военнослужащие обстреляли жилые дома в Немышлянском районе г. Харькова.



В результате обстрела три человека погибли. Четверо мирных жителей ранены, самому молодому - 17 лет, самому старшему - 75.





Повреждены жилища и автомобили людей.





При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).