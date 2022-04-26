Обстрел Золочева 25 апреля: есть погибшие и раненые

В результате обстрела российскими военнослужащими пгт Золочев погибла женщина
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 25 апреля 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.
Погибла 72-летняя женщина, находившаяся на улице во время обстрела. Еще двое мирных жителей получили ранения.
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Повреждены восемь жилых домов.
Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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