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26.04.2022  10:37   Рита Парфенова

На Салтовке заменили трубопровод (фото)

КП "Харьковские тепловые сети", несмотря на обстоятельства, продолжает свою работу во всех районах города.

Харьковские тепловые сети продолжают свою работу во всех районах города.

Как сообщает РЕДПОСТ, работники КП "Харьковские тепловые сети" 25 апреля произвели замену трубопровода на ул. Академика Павлова.

Харьковские тепловые сети продолжают свою работу во всех районах города. Харьковские тепловые сети продолжают свою работу во всех районах города.

Также были выполнены следующие работы:
разрытие для устранения дефекта централизованного отопления на ул. Шекспира,
перекладка трубопровода централизованного отопления и горячего водоснабжения на б-ре Юрьева,
устранение дефекта централизованного отопления на ул. Клочковской,
монтаж трубы и перехода в тепловой камере.

Харьковские тепловые сети продолжают свою работу во всех районах города. Харьковские тепловые сети продолжают свою работу во всех районах города.

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Тэги:  хтс, харьков
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