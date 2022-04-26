На Салтовке заменили трубопровод (фото)

КП "Харьковские тепловые сети", несмотря на обстоятельства, продолжает свою работу во всех районах города.
Как сообщает РЕДПОСТ, работники КП "Харьковские тепловые сети" 25 апреля произвели замену трубопровода на ул. Академика Павлова.
Также были выполнены следующие работы:
разрытие для устранения дефекта централизованного отопления на ул. Шекспира,
перекладка трубопровода централизованного отопления и горячего водоснабжения на б-ре Юрьева,
устранение дефекта централизованного отопления на ул. Клочковской,
монтаж трубы и перехода в тепловой камере.
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