19.04.2022 15:19 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ремонтируют ТЭЦ-4 (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» продолжают ремонтировать и восстанавливать трубопроводы, чтобы обеспечить город горячей водой.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , после интенсивных обстрелов было нарушено электроснабжение ТЭЦ-4, в результате чего в 556 домах прекратилось снабжение горячей водой. На утро 19 апреля подачу электроэнергии возобновили, а сейчас работники ХТС запускают в работу котельную.

«В ближайшее время харьковчане получат горячую воду. Город должен и будет жить. Ради этого работники предприятия каждый день выходят на борьбу с дефектами, устраняют повреждения, ремонтируют и восстанавливают сети, а также приводят в порядок территории после ремонтов», - отметили на предприятии.