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19.04.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ремонтируют ТЭЦ-4 (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» продолжают ремонтировать и восстанавливать трубопроводы, чтобы обеспечить город горячей водой.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, после интенсивных обстрелов было нарушено электроснабжение ТЭЦ-4, в результате чего в 556 домах прекратилось снабжение горячей водой. На утро 19 апреля подачу электроэнергии возобновили, а сейчас работники ХТС запускают в работу котельную. 
  
«В ближайшее время харьковчане получат горячую воду. Город должен и будет жить. Ради этого работники предприятия каждый день выходят на борьбу с дефектами, устраняют повреждения, ремонтируют и восстанавливают сети, а также приводят в порядок территории после ремонтов», - отметили на предприятии.
 
 
Тэги:  горячая вода, ремонт тэц-4, харьков
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