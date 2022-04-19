19.04.2022 14:57 Виталий Хиневич

В Харькове хотели отравить пенсионера

Группа лиц планировала отравление 64-летнего мужчину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Отмечается, что 31 октября 2021 года в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали двух граждан, которые планировали убийство владельца квартиры, на которого был оформлен договор пожизненного содержания.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2021 года между 64-летним харьковчанином и 26-летней девушкой был заключен наследственный договор, согласно которому девушка должна ухаживать за пенсионером, и в случае смерти мужчины приобретает право собственности на его квартиру.

Кроме этого установлено, что родной брат сиделки решил убить пенсионера с целью получения указанной недвижимости. Ради этого он предложил своему знакомому убить 64-летнего харьковчанина.

Для этой цели на одной из Интернет платформ было приобретено вещество похожее на спирт, которое планировалось использовать во время застолья.

Задержание инициаторов убийства произошло возле входа в квартиру 64-летнего мужчины.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в Октябрьский районный суд города Полтавы обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту оконченного покушения на убийство, совершенное по корыстным мотивам и по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленника угрожает лишение свободы от 10 до 15 лет, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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