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19.04.2022  14:57   Виталий Хиневич

В Харькове хотели отравить пенсионера

Группа лиц планировала отравление 64-летнего мужчину.

В Харькове хотели отравить пенсионера
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Отмечается, что 31 октября 2021 года в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали двух граждан, которые планировали убийство владельца квартиры, на которого был оформлен договор пожизненного содержания. 
 
Досудебным расследованием установлено, что в июне 2021 года между 64-летним харьковчанином и 26-летней девушкой был заключен наследственный договор, согласно которому девушка должна ухаживать за пенсионером, и в случае смерти мужчины приобретает право собственности на его квартиру.
 
Кроме этого установлено, что родной брат сиделки решил убить пенсионера с целью получения указанной недвижимости. Ради этого он предложил своему знакомому убить 64-летнего харьковчанина.
 
Для этой цели на одной из Интернет платформ было приобретено вещество похожее на спирт, которое планировалось использовать во время застолья.
 
Задержание инициаторов убийства произошло возле входа в квартиру 64-летнего мужчины.
 
Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в Октябрьский районный суд города Полтавы обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту оконченного покушения на убийство, совершенное по корыстным мотивам и по предварительному сговору группой лиц.
 
Злоумышленника угрожает лишение свободы от 10 до 15 лет, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.
 
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Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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