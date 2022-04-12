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12.04.2022  09:00   Рита Парфенова

Мошенник из Харькова наживался на желающих эвакуироваться из города

22-летний харьковчанин представлялся волонтером, брал аванс на бензин и больше на связь не выходил.

в Харькове задержан псевдоволонтер, выманивавший деньги у желающих уехать из города

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в Харькове задержан псевдоволонтер, выманивавший деньги у желающих уехать из города, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, в период с 24 февраля по 10 апреля 2022 года мужчина находил в мессенджерах объявления от граждан, искавших перевозчиков. Представившись волонтером, он предлагал помощь в перевозке людей, в том числе с временно оккупированных территорий, за денежное вознаграждение якобы на топливо.

За свои услуги «волонтер» просил перевести предоплату ему на банковскую карту, после чего переставал выходить на связь.

Сумма причиненного материального ущерба составляет более 230 тыс. грн.

10 апреля псевдоволонтер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова ему сообщено о подозрении по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины). В порядке ст. 615 УПК Украины к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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