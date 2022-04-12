12.04.2022 09:27 Рита Парфенова

ХТС продолжают подавать тепло и горячую воду в дома Харькова (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» каждый день работают для обеспечения харьковчан теплом и горячей водой.





Для успешной работы они кооперируются подрядными организациями, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



В частности, вчера совместно с рабочими «ИНТЕХ СК» коммунальщики устранили дефекты на нескольких трубопроводах города.



Кроме того, необходимую технику и рабочий персонал предоставила компания «Тепло-Квар».