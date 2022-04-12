ХТС продолжают подавать тепло и горячую воду в дома Харькова (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» каждый день работают для обеспечения харьковчан теплом и горячей водой.
Для успешной работы они кооперируются подрядными организациями, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
В частности, вчера совместно с рабочими «ИНТЕХ СК» коммунальщики устранили дефекты на нескольких трубопроводах города.
Кроме того, необходимую технику и рабочий персонал предоставила компания «Тепло-Квар».
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Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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