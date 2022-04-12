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12.04.2022  09:27   Рита Парфенова

ХТС продолжают подавать тепло и горячую воду в дома Харькова (фото)

КП «Харьковские тепловые сети» каждый день работают для обеспечения харьковчан теплом и горячей водой.



Для успешной работы они кооперируются подрядными организациями, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
 
В частности, вчера совместно с рабочими «ИНТЕХ СК» коммунальщики устранили дефекты на нескольких трубопроводах города.

Кроме того, необходимую технику и рабочий персонал предоставила компания «Тепло-Квар».

ХТС продолжают подавать тепло и горячую воду в дома Харькова ХТС продолжают подавать тепло и горячую воду в дома Харькова

 

Тэги:  отопление, хтс, вода, харьков
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