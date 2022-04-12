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12.04.2022  10:24   Рита Парфенова

Какой ущерб нанесла война дорогам Харьковщины

Из-за российского вторжения дорожной инфраструктуры государственного значения Харьковщины нанесен ущерб около 30 млрд грн.

дорожники работают на беспрепятственное движение транспорта граждан и доставку гуманитарных грузов

Разрушены или повреждены 11 мостов и путепроводов, более 800 км дорог государственного значения. Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора», передает РЕДПОСТ.

И эти подсчеты предварительные, поскольку часть области остается оккупированной, на ней продолжаются бои. Служба автомобильных дорог в Харьковской области выезжает оперативно, мониторит ситуацию и обновляет информацию в зависимости от ситуации на фронте.

С первых дней войны дорожники работают на беспрепятственное движение транспорта граждан и доставку гуманитарных грузов. В зимний период обрабатывали противогололедными материалами дороги, обеспечичвабщие проезд по оновным эвакуационным маршрутам - в киевском и днепровском направлениях. С 19 марта начали ликвидировать ямы.

дорожники работают на беспрепятственное движение транспорта граждан и доставку гуманитарных грузов дорожники работают на беспрепятственное движение транспорта граждан и доставку гуманитарных грузов

Сегодня, на 47 день войны, дорожная техника выехала на дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский и М-18 Мерефа – Лозовая. Подрядные организации ГП «Харьковский Облавтодор» и ООО «Автомагистраль-Юг» ликвидируют ямочность.

Напомним, с 12 апреля возобновляется работа светофоров на главных улицах Харькова.

Источник:   Укравтодор
 Тэги:  агрессия россии, дороги, ущерб, харьков
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