11.04.2022 16:03 Виталий Хиневич

В Харькове возобновляется работа важных объектов инфраструктуры

Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что с 12 апреля возобновляется работа светофоров, на главных улицах города.

Таким образом, начиная с 12 апреля с 10:00 до 19:00 будут работать светофорные объекты, установленные на перекрестках проспекта Гагарина с улицей Гольдберговской, проспект Гагарина и улица Одесская, улица Клочковская и Бурсацкий спуск, улица Клочковская и спуск Клочковский, проспект Науки (возле памятника казаку Харько), улицы Академика Павлова и Салтовское шоссе.

Со среды эти светофоры будут работать с 8:00 до 19:00.

Также на этой неделе будут запущены еще несколько светофорных объектов - на перекрестках Салтовское шоссе и проспекте Льва Ландау, Салтовское шоссе и проспекте Тракторостроителей, проспекте Юбилейный и проспекте Льва Ландау, проспекте Юбилейный и улицы Гвардейцев Широнинцев, проспекте Юбилейный и проспекте Тракторостроителей.

Напомним, с начала войны все светофоры в городе были переведены в мигающий режим.