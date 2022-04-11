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11.04.2022  16:03   Виталий Хиневич

В Харькове возобновляется работа важных объектов инфраструктуры

Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах города.

Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что с 12 апреля возобновляется работа светофоров, на главных улицах города. 
 
Таким образом, начиная с 12 апреля с 10:00 до 19:00 будут работать светофорные объекты, установленные на перекрестках проспекта Гагарина с улицей Гольдберговской, проспект Гагарина и улица Одесская, улица Клочковская и Бурсацкий спуск, улица Клочковская и спуск Клочковский, проспект Науки (возле памятника казаку Харько), улицы Академика Павлова и Салтовское шоссе.  
 
Со среды эти светофоры будут работать с 8:00 до 19:00.  
 
Также на этой неделе будут запущены еще несколько светофорных объектов - на перекрестках Салтовское шоссе и проспекте Льва Ландау, Салтовское шоссе и проспекте Тракторостроителей, проспекте Юбилейный и проспекте Льва Ландау, проспекте Юбилейный и улицы Гвардейцев Широнинцев, проспекте Юбилейный и проспекте Тракторостроителей.  
 
Напомним, с начала войны все светофоры в городе были переведены в мигающий режим.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  светофоры, харьков
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