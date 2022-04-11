11.04.2022 15:49 Дмитрий Колоней

Харьков и другие города-герои появился на памятнике в Киеве

В Киеве убрали белорусские и российские города-герои с монумента на Шулявке, заменив их баннерами с украинскими городами, которые сейчас противостоят агрессии Российской Федерации.



Фото из открытых источников

как сообщает РЕДПОСТ , по информации Центра стратегических коммуникаций и безопасности, на стелах у памятника танкистам времен Второй мировой войны убрали названия: Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Мурманск, Смоленск, Новороссийск, а также Минск и Брест. Вместо этого на монументе появились города-герои Украины: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.

Из предыдущих названий остались только украинские - Киев, Севастополь, Одесса и Керчь.