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11.04.2022  15:49   Дмитрий Колоней

Харьков и другие города-герои появился на памятнике в Киеве

В Киеве убрали белорусские и российские города-герои с монумента на Шулявке, заменив их баннерами с украинскими городами, которые сейчас противостоят агрессии Российской Федерации.


Фото из открытых источников
как сообщает РЕДПОСТ, по информации Центра стратегических коммуникаций и безопасности, на стелах у памятника танкистам времен Второй мировой войны убрали названия: Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Мурманск, Смоленск, Новороссийск, а также Минск и Брест. Вместо этого на монументе появились города-герои Украины: Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев, Волноваха, Ахтырка, Буча, Ирпень, Гостомель и Мариуполь.
 
Из предыдущих названий остались только украинские - Киев, Севастополь, Одесса и Керчь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  город-герой, монумент, харьков, киев, шулявка
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