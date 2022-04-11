11.04.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Тонны гуманитарной помощи доставил в область харьковский Молодежный совет

Молодежный совет при Харьковском городском голове продолжает оказывать помощь харьковчанам.

Как сообщает РЕДПОСТ , со 2-го по 8 апреля 2022 года члены Молодежного совета доставили в Харьков и область более 4 тыс. пакетов с продуктами, детскими товарами, лекарствами и т. п. Также передали дружественным организациям более 6 тыс. готовых обедов, более 10 тыс. буханок хлеба, 5 тыс. л воды, 2 тонны маргарина, 12 тонн картофеля и пр.

Кроме того, договорились о поставках 5 тыс. л воды хабам-партнерам, получили пять паллет продукции «Мивина» и сладости от компании «Полюс». Также приняли более 40 тонн гуманитарного груза от объединения «СпівДія», 3 тонны - от «White Pail» и 20 тонн - от компании «Люкс» и общественной организации «Lets do it, Ukraine».

Члены совета благодарят всех партнеров за поддержку города, в частности, компанию «Свит Энерджи», которая участвует в развозке гуманитарной помощи.