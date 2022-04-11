11.04.2022 16:49 Дмитрий Колоней

Под Харьковом коммунальщики вернули газ в десятки домов

В Харьковской области возобновляют газоснабжение в домах, пострадавшие от вражеских обстрелов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, по информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, специалисты "Харьковгаза" возобновили газоснабжение в многоквартирный дом и 32 частных домовладения в Красноградском районе, пострадавших во время очередных обстрелов оккупантами.

“В одном из населенных пунктов поврежден газопровод высокого давления. Работа газопровода временно приостановлена. Однако бытовые потребители продолжают получать газ”, – отметили в Департаменте.

Сейчас в разных районах области специалисты Харьковгаза обследуют газораспределительные сети и домовые коммуникации для проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ и обеспечения жителей и предприятий природным газом.