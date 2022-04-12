12.04.2022 10:49 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 986 человек. Выздоровело 277 313 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 22 656 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 27 человек (в том числе у 27 жителей города Харькова). По одному человеку заболели в Богодуховском и Лозовском районах области.







Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 апреля.