11.04.2022 10:58 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 11 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 957 человек. Выздоровело 276 983 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 22 960 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 14 человек (в том числе у 11 жителей города Харькова). 4 человека заболели в Красноградском районе.







Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 апреля.