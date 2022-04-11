11.04.2022 10:34 Рита Парфенова

11 человек погибли за сутки от обстрелов Харькова и области

В результате обстрелов россиян пострадали гражданские - 11 погибших, среди них - 7-летний ребенок. 14 человек получили ранения.



РЕДПОСТ

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ, отметив, что медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых.

За сутки российские войска нанесли около 66 ударов с артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре.



"По области наблюдаем активность вражеских летательных аппаратов для разведки. В сутки ВСУ уничтожили вражеский «Орлан», - сообщил Синегубов.

Также председатеь ХОВА предупреждает от использовании оккупантами мин отложенного действия. Эти боеприпасы прелставляют ообую опасность, так как срабатывают не сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения.



"Просим граждан быть очень осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности спрятаться в укрытие. Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать взрывчатые предметы, сразу звоните по телефону 101", - отметил Синегубов.