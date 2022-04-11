Район Харькова обстреляли минами замедленного действия: не выходите на улицу

Сейчас специалисты ГСЧС проводят работы по разминированию
Ночью во время обстрела Индустриального района Харькова российские войска дистанционно забросили туда мины замедленного действия, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
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Сообщается, что боеприпасы на таймере раздросаны во дворах двух многокартирных домов и могут взорваться в любой момент. Сейчас спасатели и полиция оцепили квартал, чтобы обезопасить территорию и начать разминирование.
Противотанковая мина ПТМ-1 разработана в СССР и выглядит как пластиковый цилиндр размером с литровую бутылку. Она настроена таким образом, чтобы взрываться через определенные промежутки времени. Мина доставляется до цели снарядом, в котором может быть до нескольких десятков боеприпасов. Соединенные Штаты в последний раз использовали разбрасываемые наземные мины во время операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе в 1991 году. В 1997 году противопехотные мины были запрещены Конвенцией по наземным минам. К договору присоединились 164 страны, включая Украину.
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