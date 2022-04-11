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11.04.2022  09:54   Рита Парфенова

Район Харькова обстреляли минами замедленного действия: не выходите на улицу

Сейчас специалисты ГСЧС проводят работы по разминированию

Противотанковая мина ПТМ-1С

Ночью во время обстрела Индустриального района Харькова российские войска дистанционно забросили туда мины замедленного действия, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

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Сообщается, что боеприпасы на таймере раздросаны во дворах двух многокартирных домов и могут взорваться в любой момент. Сейчас спасатели и полиция оцепили квартал, чтобы обезопасить территорию и начать разминирование.

Противотанковая мина ПТМ-1С

Противотанковая мина ПТМ-1 разработана в СССР и выглядит как пластиковый цилиндр размером с литровую бутылку. Она настроена таким образом, чтобы взрываться через определенные промежутки времени. Мина доставляется до цели снарядом, в котором может быть до нескольких десятков боеприпасов. Соединенные Штаты в последний раз использовали разбрасываемые наземные мины во время операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе в 1991 году. В 1997 году противопехотные мины были запрещены Конвенцией по наземным минам. К договору присоединились 164 страны, включая Украину.

Противотанковая мина ПТМ-1

 

Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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