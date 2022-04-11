Обстрел Золочева 10 апреля: есть пострадавшие (фото)

Четыре человека получили ранения при обстреле пгт Золочев российскими военными 10 апреля 2022 года.
Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 10 апреля 2022 года около 13 часов российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.
В результате поврежден ряд зданий, жилых домов, автомобилей. Разрушения также подверглись территории предприятия и фермерского хозяйства. Полностью разрушена автозаправочная станция.
Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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