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11.04.2022  08:54   Рита Парфенова

Обстрел Золочева 10 апреля: есть пострадавшие (фото)

Четыре человека получили ранения при обстреле пгт Золочев российскими военными 10 апреля 2022 года.

обстрел золочева харьков 10 апреля

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 10 апреля 2022 года около 13 часов российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.

обстрел золочева харьков 10 апреля

В результате поврежден ряд зданий, жилых домов, автомобилей. Разрушения также подверглись территории предприятия и фермерского хозяйства. Полностью разрушена автозаправочная станция.

обстрел золочева харьков 10 апреля

Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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