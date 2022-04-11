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11.04.2022  08:24   Рита Парфенова

Харьков на утро 11 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 10 по 11 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 61 оперативный выезд.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 11 апреля.

За сутки спасатели обнаружили тела шестерых погибших, получивших смертельные травмы в результате обстрелов (Холодногорский - 2, Московский - 1, Индустриальный - 1, г. Песочин - 2) и двух пострадавших (Индустриальный район Харькова). На пожарах ГСЧСники спасли 3 человека.

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 28 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей, складских построек, объектов торговли и питания. Пожары произошли почти во всех районах города Харькова, а именно: Киевском (2), Московском (5), Индустриальном (3), Основянском (2), Холодногорском (2), Новобаварском (1) и Немышлянском (1), а также Изюмском (1), Чугуевском (1), Богодуховском (3) и Харьковском (7) районах области.

Крупнейший пожар возник в 10:35 в складском здании Киевского района города Харькова. Площадь пожара составила около 1000 кв. Ликвидировали пожар 3 отделения ГСЧС.

В 17:29 пожар возник в здании ангарного типа в Харьковском районе области. Площадь пожара составила около 600 кв. Для ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

В 00:28 11 апреля пожар произошел на крыше 9-этажного жилого дома в Основянском районе города Харькова. Площадь пожара составила около 200 кв. С верхних этажей спасателями были эвакуированы 2 человека. Для ликвидации пожара было задействовано 10 единиц техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 54 выезда для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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