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11.04.2022  11:25   Виталий Хиневич

В Украине выделили первые деньги на восстановление уничтоженных городов

Правительство Украины направило первые денежные средства на восстановление городов, освобожденных от российской оккупации.

Агрессия России
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
 
Денис Шмыгаль сообщил, что с резервного фонда направлен первый миллиард гривен на восстановление городов разрушенных из-за российской оккупации.
 
Первые финансовые потоки распределят между Киевской областью (400 миллионов гривен), Черниговской (250 миллионов гривен), Сумской (250 миллионов гривен) и Житомирской областью (100 миллионов гривен).
 
Средства будут направлены на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ремонт дорог и прочее.
 
Источник:   Дени Шмыгаль
 Тэги:  агрессия россии, харьков, жкх
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