11.04.2022 11:25 Виталий Хиневич

В Украине выделили первые деньги на восстановление уничтоженных городов

Правительство Украины направило первые денежные средства на восстановление городов, освобожденных от российской оккупации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Денис Шмыгаль сообщил, что с резервного фонда направлен первый миллиард гривен на восстановление городов разрушенных из-за российской оккупации.

Первые финансовые потоки распределят между Киевской областью (400 миллионов гривен), Черниговской (250 миллионов гривен), Сумской (250 миллионов гривен) и Житомирской областью (100 миллионов гривен).

Средства будут направлены на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ремонт дорог и прочее.